Госдума окончательно приняла закон о повышении пенсионного возраста

Если в первом чтении депутаты согласились увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (+5 лет), а для женщин до 63 лет (+8 лет), то ко второму чтению мнения слуг народа резко поменялось. Виной, точнее, причиной тому стал президент Владимир Путин, который внес свои поправки в законопроект, главная из которых заключается в уравнении увеличения сроков выхода на пенсию для мужчин и для женщин: обоим полам на +5 лет – мужчина до 65 лет и женщина до 60 лет.