Госдума окончательно приняла закон о повышении пенсионного возраста
Главные изменения по сравнению с первой редакцией – поправки президента.
Сегодня, 27 числа депутаты нижней палаты парламента в окончательном третьем чтении приняли поправки в закон о пенсионной системе. Главные поправки – увеличение пенсионного возраста.
Если в первом чтении депутаты согласились увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (+5 лет), а для женщин до 63 лет (+8 лет), то ко второму чтению мнения слуг народа резко поменялось. Виной, точнее, причиной тому стал президент Владимир Путин, который внес свои поправки в законопроект, главная из которых заключается в уравнении увеличения сроков выхода на пенсию для мужчин и для женщин: обоим полам на +5 лет – мужчина до 65 лет и женщина до 60 лет.
Помимо этого, депутаты сегодня также ратифицировали конвенцию Генеральной ассамблеи Международной организации труда, принятую еще в 1952 году. В документе говорится о том, что минимальная пенсия должна составлять не менее 40% от заработка, который получал человек до выхода на пенсию.