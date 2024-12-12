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Госдума РФ

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2024
Роспотребнадзор собирает потерпевших в Уфе
12 декабря, 12:01
В Госдуме отвергли законопроект депутатов Курултая Башкирии
8 мая, 08:09
Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы
Судьбой школьника, который почти два года провел в СИЗО и колонии из-за ошибки судей заинтересовались в Госдуме Российской Федерации.
11 апреля, 14:50
2023
Для коллекторов в Башкирии ввели уголовную ответственность
27 июня 2023, 12:33
Депутат ГД от Башкирии внёс законопроект об освобождении мобилизованных от «уголовки»
Внесли на рассмотрение Думы законопроект сенатор Андрей Клишас и депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
13 июня 2023, 16:06
2021
Депутат Госдумы из Башкирии предложила запретить аборты в частных клиниках
5 марта 2021, 03:34
2020
Депутаты Госдумы от Башкирии не вошли в топ рейтинга «Коэффициент полезности»
16 декабря 2020, 15:08
Думать о России: какие законы разрабатывают депутаты из Башкирии
22 ноября 2020, 19:54
Сенатор от Башкирии примет участие в подготовке поправок в Конституцию России
16 января 2020, 05:27
2019
В Башкирии ежемесячные пособия на ребенка будут выплачивать до достижения им 3 лет
25 июля 2019, 09:21
Дом в Италии и Mercedes-Benz: депутаты Госдумы от Башкирии раскрыли доходы
Большинству парламентариев удалось увеличить свое благосостояние.
15 апреля 2019, 07:45
Депутат Госдумы Байгускаров: «Окрашенные» деньги, насилие в семье и над детьми
29 января 2019, 13:03
2018
Госдума приняла новый закон: деньги взяточников пойдут на выплаты пенсий
Коррупционные финансы будут направлены в пенсионный фонд.
28 сентября 2018, 05:14
По предложению Владимира Путина Госдума изменила возраст выхода на пенсию
26 сентября 2018, 09:37
Почти все депутаты от Башкирии выступили за повышение пенсионного возраста
19 июля 2018, 12:57
Депутат от Башкирии Иван Сухарев проголосовал против пенсионной реформы
19 июля 2018, 11:58
Депутат Госдумы Андрей Макаров: Мы не готовы называть женщин дряхлыми
19 июля 2018, 11:04
В Госдуме предложили узаконить башкирский мед
16 июля 2018, 08:03
Госдума приняла в первом чтении законопроект парламентариев из Башкирии
7 мая 2018, 07:39
Депутаты Госдумы от Башкирии: рост доходов в два раза и новые автомобили
16 апреля 2018, 09:28

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