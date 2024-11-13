Опасным парком в Уфе займется Москва

Posted 13 ноября, 06:50
Published 13 ноября, 06:50
Modified 13 ноября, 08:42
Updated 13 ноября, 08:42
Напомним, 27 октября 2024 года в одном из парков столицы Башкортостана шестилетний мальчик получил серьезные травмы, когда на него упала часть конструкции качелей. Этот инцидент не остался без внимания: Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ, что могло привести к опасности для жизни и здоровья детей.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование скандала с косметологической организацией, едва не погубившей жительницу башкирской столицы.