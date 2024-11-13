Опасным парком в Уфе займется Москва

Напомним, 27 октября 2024 года в одном из парков столицы Башкортостана шестилетний мальчик получил серьезные травмы, когда на него упала часть конструкции качелей. Этот инцидент не остался без внимания: Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ, что могло привести к опасности для жизни и здоровья детей.