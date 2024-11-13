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Posted 13 ноября, 06:50

Published 13 ноября, 06:50

Modified 13 ноября, 08:42

Updated 13 ноября, 08:42

Опасным парком в Уфе займется Москва

Опасным парком в Уфе займется Москва

13 ноября 2024, 06:50
Фото: Vk/Следственный комитет России.
Сюжет
Дети
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с инцидентом, в котором маленький ребенок получил серьезные травмы, сообщает в среду, 13 ноября, Следком Башкирии.

Напомним, 27 октября 2024 года в одном из парков столицы Башкортостана шестилетний мальчик получил серьезные травмы, когда на него упала часть конструкции качелей. Этот инцидент не остался без внимания: Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ, что могло привести к опасности для жизни и здоровья детей.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.

Как ранее сообщал Mkset, Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование скандала с косметологической организацией, едва не погубившей жительницу башкирской столицы.

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