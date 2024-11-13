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Posted 13 ноября, 05:53

Published 13 ноября, 05:53

Modified 13 ноября, 08:56

Updated 13 ноября, 08:56

Певицу из Башкирии пристыдили за откровенный наряд

«А почему Айгиза в лифчике вышла»: семейный дуэт обернулся скандалом

13 ноября 2024, 05:53
Фото: 1MI.

Певицу из Башкирии пристыдили за откровенный наряд

Известный певец и заслуженный артист РБ Айдар Галимов опубликовал в соцсетях видео совместного выступления с дочерью Айгизой, что вызвало бурное обсуждение среди подписчиков.

На видео Айдар и Айгиза Галимовы исполняют душевную песню, однако, как это часто бывает в социальных сетях, наряду с восторженными отзывами появились и критические замечания. Айгиза выбрала для выступления эффектный наряд: длинная юбка с разрезом сбоку и топ с длинными рукавами привлекли внимание зрителей. Некоторые подписчики не удержались от комментариев о внешнем виде дочери артиста.

— Все красиво, но платье могла бы выбрать по скромнее, раз с папой вышла на сцену, — заметила Эльвира.
— Не поняла, а почему Айгиза в лифчике вышла, — удивилась Алия.
— Она что должна в парандже ходить, — встал на защиту девушки Вячеслав.
— Какие замечательные, талантливые! Доченька достойна своего чудесного папочки, — отметила Светлана.
Фото: Vk/Айдар Галимов

Как ранее сообщал Mkset, певец и композитор Элвин Грей выпустил музыкальный альбом, несмотря на проблемы со здоровьем.

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