«А почему Айгиза в лифчике вышла»: семейный дуэт обернулся скандалом

На видео Айдар и Айгиза Галимовы исполняют душевную песню, однако, как это часто бывает в социальных сетях, наряду с восторженными отзывами появились и критические замечания. Айгиза выбрала для выступления эффектный наряд: длинная юбка с разрезом сбоку и топ с длинными рукавами привлекли внимание зрителей. Некоторые подписчики не удержались от комментариев о внешнем виде дочери артиста.