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Скандал

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Ноябрь
«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал
11 ноября, 14:48
Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии
7 ноября, 16:04
Октябрь
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Видео. Подросток унижал учителя на камеру под Уфой
26 октября, 05:15
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками
22 октября, 08:11
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Видео. Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца
16 октября, 18:24
Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта
12 октября, 09:15
Певицу из Башкирии ругают за «непристойные» фото
5 октября, 17:46
Скандал с «липовыми» сертификатами докатился до Башкирии
4 октября, 10:38
Сентябрь
Скандал с аллей СВО в Уфе замяли
30 сентября, 04:30
На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы
30 сентября, 01:43
Чьи головы полетят за срубленную аллею СВО в Уфе
29 сентября, 11:16
Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно
29 сентября, 09:00
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
В Башкирии недовольны «совдепом» в больницах
28 сентября, 13:57
Аллея бойцов в Уфе стала криминалом
27 сентября, 13:24

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