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Posted 7 ноября, 16:04

Published 7 ноября, 16:04

Modified 7 ноября, 19:04

Updated 7 ноября, 19:04

Председатель СК потребовал доклад о криминальной клинике из Уфы

Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии

7 ноября 2024, 16:04
Фото: СК РФ.

Председатель СК потребовал доклад о криминальной клинике из Уфы

Глава Следкома России поставил на контроль расследование скандала с косметологической организацией, едва не погубившей жительницу башкирской столицы

Напомним, в одной из клиник уфимка столкнулась с тяжёлыми для здоровья последствиями после биоревитализации. Витаминный укол вызвал у пациентки некроз, рубцы и воспаление, а также ухудшенное самочувствие. Как узнала позже потерпевшая, от отёков она едва не погибла. Выяснилось и то, что процедура проводилась «специалистом» без образования и лицензии.

Сам инцидент произошёл ещё в октябре 2022 года, однако полностью избавиться от рубцов женщине не удалось и спустя два года. Было заведено уголовное дело.

Уколы красоты стали криминалом в Уфе
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В сообщении пресс-службы Следственного комитета указано, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

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Как сообщал Mkset, ранее в Уфе разгорелся ещё один «косметический» скандал — на этот раз поводом стал мужской маникюр.

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