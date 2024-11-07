Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии

Posted 7 ноября, 16:04
Published 7 ноября, 16:04
Modified 7 ноября, 19:04
Updated 7 ноября, 19:04
Напомним, в одной из клиник уфимка столкнулась с тяжёлыми для здоровья последствиями после биоревитализации. Витаминный укол вызвал у пациентки некроз, рубцы и воспаление, а также ухудшенное самочувствие. Как узнала позже потерпевшая, от отёков она едва не погибла. Выяснилось и то, что процедура проводилась «специалистом» без образования и лицензии.
Сам инцидент произошёл ещё в октябре 2022 года, однако полностью избавиться от рубцов женщине не удалось и спустя два года. Было заведено уголовное дело.
В сообщении пресс-службы Следственного комитета указано, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.
Как сообщал Mkset, ранее в Уфе разгорелся ещё один «косметический» скандал — на этот раз поводом стал мужской маникюр.