Бастрыкина заинтересовали уколы красоты из Башкирии

Напомним, в одной из клиник уфимка столкнулась с тяжёлыми для здоровья последствиями после биоревитализации. Витаминный укол вызвал у пациентки некроз, рубцы и воспаление, а также ухудшенное самочувствие. Как узнала позже потерпевшая, от отёков она едва не погибла. Выяснилось и то, что процедура проводилась «специалистом» без образования и лицензии.