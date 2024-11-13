Кыстыбургеры выгоняют из Уфы

Posted 13 ноября, 06:27
Published 13 ноября, 06:27
Modified 13 ноября, 08:49
Updated 13 ноября, 08:49
В Октябрьском районе города комиссия по выявлению незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) продолжает свою работу. Так, был обнаружен павильон с вывесками «Сытый Батыр» и «Овощи и Фрукты», который располагался рядом с домом 65 на проспекте Октября. Этот объект стал очередным нарушителем, попавшим в список подлежащих ликвидации.
Как пояснили в мэрии, процесс демонтажа не происходит мгновенно. Сначала комиссия отправляет запросы в различные отраслевые подразделения администрации, предлагая владельцам добровольно убрать свои павильоны. Однако, если собственники не реагируют на эти предложения, начинается принудительный демонтаж.
Как ранее сообщал Mkset, в ноябре 2024 года под снос попали павильоны на остановке «Горсовет».