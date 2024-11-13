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Posted 13 ноября, 06:27

Published 13 ноября, 06:27

Modified 13 ноября, 08:49

Updated 13 ноября, 08:49

В Уфе снесут киоски фастфуда

Кыстыбургеры выгоняют из Уфы

13 ноября 2024, 06:27
Фото: Администрация города Уфы.

В Уфе снесут киоски фастфуда

В городе продолжается борьба с самовольно установленными торговыми объектами, сообщает в среду, 13 ноября, мэрия Уфы.

В Октябрьском районе города комиссия по выявлению незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) продолжает свою работу. Так, был обнаружен павильон с вывесками «Сытый Батыр» и «Овощи и Фрукты», который располагался рядом с домом 65 на проспекте Октября. Этот объект стал очередным нарушителем, попавшим в список подлежащих ликвидации.

Как пояснили в мэрии, процесс демонтажа не происходит мгновенно. Сначала комиссия отправляет запросы в различные отраслевые подразделения администрации, предлагая владельцам добровольно убрать свои павильоны. Однако, если собственники не реагируют на эти предложения, начинается принудительный демонтаж.

Как ранее сообщал Mkset, в ноябре 2024 года под снос попали павильоны на остановке «Горсовет».

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