Кыстыбургеры выгоняют из Уфы

В Октябрьском районе города комиссия по выявлению незаконных НТО (нестационарных торговых объектов) продолжает свою работу. Так, был обнаружен павильон с вывесками «Сытый Батыр» и «Овощи и Фрукты», который располагался рядом с домом 65 на проспекте Октября. Этот объект стал очередным нарушителем, попавшим в список подлежащих ликвидации.