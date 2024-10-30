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СК России

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Октябрь
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября, 13:48
Видео. Дело о жутком ДТП дошло до суда
2 октября, 12:19
Август
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
24 августа, 11:54
Мужчина убил сожительницу во время ссоры в Башкирии
В Кугарчинском районе житель обвиняется в причинении смерти своей сожительнице после конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, сообщает СУ СК России по РБ.
3 августа, 09:37
Июль
Уфимский разврат заинтересовал следствие
31 июля, 13:35
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии
Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели и травмирования пешеходов в Республике Башкортостан, сообщает Следком РФ.
17 июля, 19:55
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
10 июля, 19:07
Июнь
Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК России
Региональному управлению ведомства во главе с руководителем поручено предоставить доклад о ходе проверки, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
7 июня, 08:34

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