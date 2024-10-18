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Следком Башкирии

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Октябрь
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
Уфимка оказалась в реанимации из-за кота
4 октября, 12:41
Купить ребенка в Уфе — ₽2,5 млн
2 октября, 07:30
Сентябрь
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
30 сентября, 09:48
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве
12 сентября, 11:20
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Выпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
3 сентября, 13:00
Август
В Уфе скорая помощь попала в ДТП
28 августа, 06:54

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