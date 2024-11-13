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Posted 13 ноября, 06:12

Published 13 ноября, 06:12

Modified 13 ноября, 08:54

Updated 13 ноября, 08:54

Житель Башкирии в социальных сетях оскорблял Владимира Путина

Житель Башкирии в социальных сетях оскорблял Владимира Путина

13 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI.
Житель Башкирии, несмотря на поддержку запрещенных организаций, до сих пор числится в Учалинском ТИКе с правом решающего голоса, сообщает источник Mkset в правоохранительных органах, 13 ноября 2024 года.

На этой неделе Учалинский суд отказал в обжаловании постановления от Раиса Хафизова, который является Первым секретарем Учалинского райгоркома КПРФ. А ранее привлекался за участие в несанкционированном митинге в Баймаке.

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Кроме того, из документов суда следует, что он распространял в социальных сетях видеоролики, порочащие президента РФ Владимира Путина и оскорбляющие государственную власть РФ. В результате рассмотрения дела Учалинский суд постановил признать Раиса Хафизова виновным в административном правонарушении и назначить ему штраф в 30 000 рублей.

Редакция Mkset обратилась в Учалинский ТИК с просьбой прокомментировать участие мужчины в территориальной избирательной комиссии после решения об его административном нарушении.

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