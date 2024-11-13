Житель Башкирии в социальных сетях оскорблял Владимира Путина

Posted 13 ноября, 06:12
Published 13 ноября, 06:12
Modified 13 ноября, 08:54
Updated 13 ноября, 08:54
На этой неделе Учалинский суд отказал в обжаловании постановления от Раиса Хафизова, который является Первым секретарем Учалинского райгоркома КПРФ. А ранее привлекался за участие в несанкционированном митинге в Баймаке.
Кроме того, из документов суда следует, что он распространял в социальных сетях видеоролики, порочащие президента РФ Владимира Путина и оскорбляющие государственную власть РФ. В результате рассмотрения дела Учалинский суд постановил признать Раиса Хафизова виновным в административном правонарушении и назначить ему штраф в 30 000 рублей.
Редакция Mkset обратилась в Учалинский ТИК с просьбой прокомментировать участие мужчины в территориальной избирательной комиссии после решения об его административном нарушении.