Житель Башкирии в социальных сетях оскорблял Владимира Путина

Кроме того, из документов суда следует, что он распространял в социальных сетях видеоролики, порочащие президента РФ Владимира Путина и оскорбляющие государственную власть РФ. В результате рассмотрения дела Учалинский суд постановил признать Раиса Хафизова виновным в административном правонарушении и назначить ему штраф в 30 000 рублей.