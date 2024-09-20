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Posted 20 сентября, 09:10

Published 20 сентября, 09:10

Modified 20 сентября, 10:37

Updated 20 сентября, 10:37

Драка в Уфе кончилась уголовным делом

Драка в Уфе кончилась уголовным делом

20 сентября 2024, 09:10
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Житель Абзелиловского района предстанет перед судом за то, что ударил полицейского и оскорбил его коллегу во время своего безудержного веселья, сообщает в пятницу, 20 сентября, прокуратура Башкирии.

События разворачивались в августе 2024 года, когда сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о нарушении порядка в одном из развлекательных заведений на территории Гостиного двора.

Посетитель заведения, находясь под воздействием алкоголя, не только оскорбил одного из стражей порядка, но и проявил агрессию по отношению к другому, нанеся ему несколько ударов. В итоге, вместо весёлого вечера, мужчина оказался в центре криминальной истории, а его действия были квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Обвиняемый уже признал свою вину, и теперь дело передано в Кировский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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