Драка в Уфе кончилась уголовным делом

Посетитель заведения, находясь под воздействием алкоголя, не только оскорбил одного из стражей порядка, но и проявил агрессию по отношению к другому, нанеся ему несколько ударов. В итоге, вместо весёлого вечера, мужчина оказался в центре криминальной истории, а его действия были квалифицированы как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.