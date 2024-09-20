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Перевозка пассажиров

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2024
Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ
20 сентября, 10:06
Выпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
3 сентября, 13:00
Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза
26 марта, 15:44
2023
Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня
Сегодня, 21 сентября, Госавтоинспекция в содружестве с другими ведомствами, проводит проверки автобусов.
21 сентября 2023, 11:26
Водителям с судимостью запретят работать в такси в Башкирии
Новые правила, направленные на повышение безопасности перевозок, вступают в силу в сентябре текущего года, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.
8 сентября 2023, 14:00
Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе
8 сентября 2023, 12:53
Перевозчик прокомментировал ситуацию с автобусом, врезавшимся в остановку в Башкирии
2 сентября 2023, 16:26
Суррогатный алкоголь, изменение автобусных маршрутов и погибающая русалка в Уфе
О главных событиях 28 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset
28 августа 2023, 16:32
В Уфе из-за реконструкции улицы Октябрьской революции изменится маршрут автобусов
В связи с перекрытием участка улицы Октябрьской революции в Уфе изменится маршрут следования двух автобусов, сообщили в городской администрации
16 июня 2023, 15:12
В Уфе кондуктор автобуса налетел на пассажира из-за его доброты
Инцидент произошел накануне вечером в автобусе госперевозчика «Башавтотранс», сообщает UTV. Известно, что стало с кондуктором после случившегося
31 мая 2023, 05:25
2019
В Башкирии планируют изымать транспорт у нелегальных перевозчиков
4 декабря 2019, 12:16
Авиакомпания «Победа» увеличила возможность провоза ручной клади
10 августа 2019, 07:25
Минфин Башкирии будет возить сотрудников за 1941 рубль в день
Цена одного рейса выросла на 27 процентов.
10 июля 2019, 07:07
Минобразования Башкирии закупило 76 автобусов для перевозки детей
Транспорт за 159 млн рублей поставит «Южуралавто».
22 марта 2019, 06:52
Объявлен конкурс на должность руководителя Башавтотранса
Он состоится 19 апреля.
12 марта 2019, 07:16
В Башкирии хотят ввести турникеты, от которых отказалась Москва
Также госкомитет намерен сменить систему безналичной оплаты проезда.
26 февраля 2019, 12:06
2018
В Башкирии две деревни отрезаны от райцентра из-за отсутствия автобусов
19 февраля 2018, 10:29
2017
В Башкирии перевозчики выступили против работы "Яндекс-такси"
26 августа 2017, 09:37
Конкурс по распределению автобусных маршрутов в Уфе объявят в мае
19 апреля 2017, 09:39

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