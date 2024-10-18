mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Опьянение

Выбрать дату
Октябрь 2024
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
В Сибае суд принял решение о конфискации дорогого автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает в пятницу, 18 октября, прокуратура Башкирии.
18 октября 2024, 07:13
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
В Мелеузовском районе был пойман злостный нарушитель закона, сообщает в пятницу, 18 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
18 октября 2024, 06:50
По Уфе ездят неуправляемые автобусы
8 октября 2024, 04:37
Сентябрь 2024
Лихач-тракторист переполошил Башкирию
В Альшеевском районе пьяный мужчина куролесил на дороге, сообщает начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов в среду, 25 сентября.
25 сентября 2024, 12:45
Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ
20 сентября 2024, 10:06
Любишь спаивать школьниц — люби и общественные работы
19 сентября 2024, 10:55
Пьяный лихач погиб в кювете в Башкирии
10 сентября 2024, 07:29
Пьяный водитель убил пассажира мопеда в Башкирии
2 сентября 2024, 12:18
Август 2024
Легендарный «бумер» арестовали в Башкирии
Суд вынес приговор водителю, который на дорогах города превратил мощный «БМВ» в орудие преступления, сообщает прокуратура РБ.
15 августа 2024, 14:02
Участника алкосплава из Татарстана ищут в Башкирии
Спасательные службы продолжают поиски мужчины, пропавшего пять дней назад, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
2 августа 2024, 07:44
Июнь 2024
Невменяемый водитель устроил погоню с ГАИ Башкирии
Мертвецки пьяный мужчина после визита в «КБ» пытался скрыться от преследования автоинспекции, сообщает руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
28 июня 2024, 06:25
В Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерами
6 июня 2024, 14:02
Май 2024
В Зилаирском районе Башкирии пьяная директор школы насмерть задавила женщину
8 мая 2024, 08:52
Известно, когда в Уфе пройдут профилактические рейды ГИБДД
3 мая 2024, 09:44
Водитель был пьян: известны подробности массового ДТП в Уфе
Новые подробности происшествия сообщили в ГИБДД Уфы Водитель «Лады Гранты», устроивший накануне массовую аварию в столице Башкирии, после ДТП отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
3 мая 2024, 06:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика