На огромном внедорожнике переехал школьника житель Уфы

Posted 17 сентября, 05:24
Published 17 сентября, 05:24
Modified 17 сентября, 05:26
Updated 17 сентября, 05:26
Происшествие произошло, вечером 16 сентября, около шести часов вечера на улице Баязита Бикбая. Как известно, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать столкновения с 9-летним мальчиком, который пересекал дорогу на самокате в неустановленном для этого месте. В результате чего, водитель переехал мальчика, не успев затормозить.
— Ребенок внезапно вылетел на дорогу, даже не успели среагировать, — рассказывает очевидец случившегося, изданию «Mkset».
Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами, и сейчас его здоровье находится под наблюдением врачей.
Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП.