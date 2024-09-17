На огромном внедорожнике переехал школьника житель Уфы

Происшествие произошло, вечером 16 сентября, около шести часов вечера на улице Баязита Бикбая. Как известно, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать столкновения с 9-летним мальчиком, который пересекал дорогу на самокате в неустановленном для этого месте. В результате чего, водитель переехал мальчика, не успев затормозить.