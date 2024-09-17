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Posted 17 сентября, 05:24

Published 17 сентября, 05:24

Modified 17 сентября, 05:26

Updated 17 сентября, 05:26

На огромном внедорожнике переехал школьника житель Уфы

На огромном внедорожнике переехал школьника житель Уфы

17 сентября 2024, 05:24
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В результате происшествия, 9-летний мальчик, управлявший самокатом, получил тяжелые травмы, сообщает во вторник, 17 сентября, Госавтоинспекция Уфы.

Происшествие произошло, вечером 16 сентября, около шести часов вечера на улице Баязита Бикбая. Как известно, 28-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не смог избежать столкновения с 9-летним мальчиком, который пересекал дорогу на самокате в неустановленном для этого месте. В результате чего, водитель переехал мальчика, не успев затормозить.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
— Ребенок внезапно вылетел на дорогу, даже не успели среагировать, — рассказывает очевидец случившегося, изданию «Mkset».

Мальчик был госпитализирован с тяжелыми травмами, и сейчас его здоровье находится под наблюдением врачей.

Госавтоинспекция начала административное расследование по факту ДТП.

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Видео: 1MI.
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