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Такси

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Ноябрь
Таксисты игнорируют мост в Уфе и накручивают счетчик
24 ноября, 14:57
ГАИ обеспокоилось смертельной тенденцией в Башкирии
18 ноября, 06:23
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии
10 ноября, 07:13
Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке
4 ноября, 13:02
Такси в снегопад подешевело в Уфе
4 ноября, 11:41
Октябрь
Такси в Уфе будет бесплатным
7 октября, 17:26
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
2 октября, 10:15
Сентябрь
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы
28 сентября, 17:10
Водителей нет, а цена за поездки будет только расти: что происходит с такси в Уфе
24 сентября, 05:05
Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ
20 сентября, 10:06
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси
8 сентября, 08:22
Август
Начало осени удивит жителей Башкирии погодой
30 августа, 15:14
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
29 августа, 19:41
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа, 18:51
Июль
Таксистам в Башкирии уделят особое внимание
26 июля, 15:57
В Уфе арестовали пять такси
25 июля, 09:54
Такси в Уфе водит неизвестно кто
24 июля, 13:18

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