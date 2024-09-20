Lada Aura за ₽3 млн: что в ней такого

По словам Максима Соколова, руководителя АвтоВАЗа, стоимость Lada Aura не окажется ниже 3 миллионов рублей. В сущности, это модификация Lada Vesta, но с максимальным комфортом: сиденья отделаны натуральной кожей, производимой рязанской фирмой «Русская кожа», чья продукция также используется в лимузинах Aurus. Кузов автомобиля удлинен на 25 см, что увеличивает пространство для задних пассажиров.