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Posted 20 сентября, 09:29

Published 20 сентября, 09:29

Modified 20 сентября, 09:31

Updated 20 сентября, 09:31

Lada Aura за ₽3 млн: что в ней такого

Lada Aura за ₽3 млн: что в ней такого

20 сентября 2024, 09:29
Фото: drive2.ru
Кого обяжут покупать это авто и за что просят такие деньги — рассказывают «Новые Известия».

По словам Максима Соколова, руководителя АвтоВАЗа, стоимость Lada Aura не окажется ниже 3 миллионов рублей. В сущности, это модификация Lada Vesta, но с максимальным комфортом: сиденья отделаны натуральной кожей, производимой рязанской фирмой «Русская кожа», чья продукция также используется в лимузинах Aurus. Кузов автомобиля удлинен на 25 см, что увеличивает пространство для задних пассажиров.

Соколов ожидает, что основными покупателями будут государственные учреждения, которым разрешено приобретать только российские автомобили, а также таксомоторные компании. Для последней категории клиентов планируется создание упрощенной версии модели.

Почему так дорого — в свежем материале «Новых Известий».

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