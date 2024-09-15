К этому форуму Киев намерен разработать план по завершению конфликта между Россией и Украиной, обострившийся в 2022 году и получивший название специальной военной операции. В субботу, 14 сентября, состоялся обмен пленными формата «103 на 103» при посредничестве Минска и ОАЭ. Среди вернувшихся в России военных — четверо представителей Республики Башкортостан. Mkset публиковал полный список освобожденных из плена 14 сентября россиян.



Напомним, ранее Mkset сообщал о мобилизации осенью 2024 года в Башкирии и вручении повесток на СВО на улицах Уфы. Заметим, слухи о необходимости мобилизации в России возникли на фоне вторжения сил ВСУ на её территорию в конце лета 2024 года. Операции по очистке приграничных районов от войск и ДРГ продолжаются, а Россия активизировала действия на других ключевых участках фронта.