Posted 15 сентября, 12:42
Published 15 сентября, 12:42
Modified 15 сентября, 12:45
Updated 15 сентября, 12:45
Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прокомментировал вопросы о сроках и условиях завершения спецоперации на Украине.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия завершит свою операцию, когда будут достигнуты изначально поставленные цели, а также обеспечена безопасность для будущих поколений. При этом пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина отметил, что конкретные временные рамки не являются ключевыми.
— Наша задача — обеспечить защиту будущих поколений, гарантировав им безопасность, предсказуемость и создание новой архитектуры безопасности на нашем континенте», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. — Хотя, конечно, мы все надеемся, что это произойдет скорее, чем медленно.
В свою очередь Зеленский призвал западные страны действовать для прекращения войны в Украине осенью 2024 года.
— Давайте сделаем так, чтобы осень стала временем, когда мы положим конец российской агрессии. Это поможет восстановить надежный международный порядок безопасности. Мы обязаны это сделать, — заявил он во время заседания в формате «Рамштайн».
Ранее Зеленский отмечал, что планирует провести второй мирный саммит уже этой осенью, приглашая на него Россию.
— Осень уже близка, но еще есть время для подготовки саммита и привлечения большинства стран мира, — подчеркивал он в начале августа.
К этому форуму Киев намерен разработать план по завершению конфликта между Россией и Украиной, обострившийся в 2022 году и получивший название специальной военной операции. В субботу, 14 сентября, состоялся обмен пленными формата «103 на 103» при посредничестве Минска и ОАЭ. Среди вернувшихся в России военных — четверо представителей Республики Башкортостан. Mkset публиковал полный список освобожденных из плена 14 сентября россиян.
Напомним, ранее Mkset сообщал о мобилизации осенью 2024 года в Башкирии и вручении повесток на СВО на улицах Уфы. Заметим, слухи о необходимости мобилизации в России возникли на фоне вторжения сил ВСУ на её территорию в конце лета 2024 года. Операции по очистке приграничных районов от войск и ДРГ продолжаются, а Россия активизировала действия на других ключевых участках фронта.
Воздушные силы армии России сбили два украинских истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 за сутки, сообщили в воскресенье, 15 сентября, в Минобороны РФ. Согласно информации Министерства обороны, наши войска, при содействии армейской авиации и артиллерийского огня, успешно отразили шесть атак противника, который пытался прорваться через границу России к населенным пунктам Новый Путь, Медвежье и Веселое в Глушковском районе Курской области. В результате этих столкновений враг понес потери, которые составили до 60 человек убитыми и ранеными, а также утратил 3 танка, бронетранспортер и 5 боевых бронированных машин.
На Восточном экономическом форуме-2024 во Владивостоке Президент России Владимир Путин также сделал заявления касательно спецоперации. Вот ключевые моменты его выступления в обзоре Mkset касательно сроков завершения СВО.