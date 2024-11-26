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Страховые выплаты

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2024
Такси в Уфе превратилось в роскошь — и будет ещё дороже
26 ноября, 06:11
Безногого уфимца гнали в бой
19 сентября, 14:24
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
5 сентября, 10:35
Директора автошколы лишили прав в Башкирии
12 августа, 07:32
Главу Роспотребнадзора Башкирии оштрафовали за медлительность
Ведомство не торопилось передавать сведения об уволенных сотрудниках и выплачивать расчет, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
5 июня, 05:23
Стало известно на сколько процентов повысили пособия по уходу за детьми в Башкирии
В этом году в Башкирии и других регионах России были существенно увеличены размеры некоторых пособий, об этом сообщили в Соцфонде по РБ.
28 января, 09:07
2023
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
О повышении страховых пенсий сообщает пресс-служба Соцфонда Башкирии.
14 декабря 2023, 06:44
2022
Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Уфе
Уфимский филиал Страхового Дома ВСК выступил организатором форума «HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса», который состоялся в Уфе 15 сентября.
15 сентября 2022, 11:00
2021
В России круг получателей выплаты в случае гибели военного предложили расширить
18 июня 2021, 13:18
2020
В России рассматривают законопроект о прямых выплатах из Фонда соцстрахования
25 ноября 2020, 09:40
В Башкирии семьи погибших от коронавируса врачей получили более 11 миллионов рублей
10 сентября 2020, 04:46
В Башкирии сотрудники РКБ имени Куватова с коронавирусом получили компенсацию
7 сентября 2020, 10:57
Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей
17 июля 2020, 04:40
Радий Хабиров выпустил приказ о выплате 25 тысяч рублей еще одной категории граждан
8 июля 2020, 14:29
В Башкирии объяснили, кому пойдет миллиард на пособия и выплаты
6 июля 2020, 10:31
Некоторые жители Башкирии получат выплаты в размере 250 тысяч рублей
3 июля 2020, 04:35
Минтруд Башкирии дал разъяснение о продлении пособий по безработице
24 июня 2020, 05:54
Профсоюз врачей: медики не получают положенных выплат
18 июня 2020, 08:24
В Башкирии семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатили 4,5 млрд рублей
2 июня 2020, 06:31
Еще больше семей в Башкирии смогут получить обещанные выплаты
26 мая 2020, 08:49

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