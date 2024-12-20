Городская больница

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2024
Футболист потерял палец в Башкирии
20 декабря, 10:50
Безногого уфимца гнали в бой
19 сентября, 14:24
2023
Глава Минздрава Башкирии озвучил график работы медучреждений в новогодние праздники
11 декабря 2023, 12:00
В Уфе 12-летний ребенок едва не умер во время урока
6 октября 2023, 13:46
10-месячный ребёнок из Башкирии поступил в больницу с ожогами
Происшествие произошло накануне вечером, 29 сентября, в Стерлитамаке.
30 сентября 2023, 11:50

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