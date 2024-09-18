В Уфе перенесли заседание по делу Рауфы Рахимовой

Изначально заседание по делу Рауфы Рахимовой — медиаменеджера ресурса «Пруфы» — собирались провести 24 сентября. Как пояснил журналистам адвокат издателя, сейчас Рахимова пребывает в отпуске в Турции, к назначенной дате она возвращаться не планировала, однако хотела бы, чтобы дело рассмотрели в её присутствии — в связи с этим защита медиаменеджера потребовала перенести заседаниие. Ходатайство в итоге было удовлетворено.