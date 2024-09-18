В Уфе перенесли заседание по делу Рауфы Рахимовой

Posted 18 сентября, 15:14
Published 18 сентября, 15:14
Modified 19 сентября, 08:47
Updated 19 сентября, 08:47
Изначально заседание по делу Рауфы Рахимовой — медиаменеджера ресурса «Пруфы» — собирались провести 24 сентября. Как пояснил журналистам адвокат издателя, сейчас Рахимова пребывает в отпуске в Турции, к назначенной дате она возвращаться не планировала, однако хотела бы, чтобы дело рассмотрели в её присутствии — в связи с этим защита медиаменеджера потребовала перенести заседаниие. Ходатайство в итоге было удовлетворено.
Отметим, Рахимову обвиняют по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Поводом для разбирательств стали несколько публикаций на её странице в Vk. Стоит подчеркнуть, что один из постов появился в профиле ещё до начала спецоперации.
К началу 2024 года Следком РФ завёл 273 уголовных дела из-за «фейков об армии», ещё 73 — за дискредитацию ВС России.
Ранее Mkset сообщал о том, что уроженка Башкирии певица Земфира* потребовала снять с неё статус иноагента. Напомним, в соответствующий реестр она попала в феврале 2023 года за якобы антироссийскую позицию и иностранное финансирование.
* — объявлена иностранным агентом.