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Posted 18 сентября, 15:14

Published 18 сентября, 15:14

Modified 19 сентября, 08:47

Updated 19 сентября, 08:47

В Уфе перенесли заседание по делу Рауфы Рахимовой

В Уфе перенесли заседание по делу Рауфы Рахимовой

18 сентября 2024, 15:14
Фото: 1MI
Суд в столице Башкирии рассмотрит дело издателя местного медиапортала 4 октября — сообщают местные СМИ,

Изначально заседание по делу Рауфы Рахимовой — медиаменеджера ресурса «Пруфы» — собирались провести 24 сентября. Как пояснил журналистам адвокат издателя, сейчас Рахимова пребывает в отпуске в Турции, к назначенной дате она возвращаться не планировала, однако хотела бы, чтобы дело рассмотрели в её присутствии — в связи с этим защита медиаменеджера потребовала перенести заседаниие. Ходатайство в итоге было удовлетворено.

Отметим, Рахимову обвиняют по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Поводом для разбирательств стали несколько публикаций на её странице в Vk. Стоит подчеркнуть, что один из постов появился в профиле ещё до начала спецоперации.

К началу 2024 года Следком РФ завёл 273 уголовных дела из-за «фейков об армии», ещё 73 — за дискредитацию ВС России.

Земфира требует снять клеймо иноагента
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Ранее Mkset сообщал о том, что уроженка Башкирии певица Земфира* потребовала снять с неё статус иноагента. Напомним, в соответствующий реестр она попала в феврале 2023 года за якобы антироссийскую позицию и иностранное финансирование.

* — объявлена иностранным агентом.

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