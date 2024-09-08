mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

В Башкирии водитель собрал домино из мотоциклов

В Башкирии водитель собрал домино из мотоциклов

8 сентября 2024, 14:42
Фото: ГАИ РБ
Смертельная авария случилась в ночь на воскресенье, 8 сентября, под Стерлитамаком — сообщает ГАИ Башкортостана.

По данным ведомства, на трассе Стерлитамак — Фёдоровка «Равон Нексия» въехал в мотоблок «Целина», перевозивший сено. При этом садовое транспортное средство двигалось с отключенными фарами — сам участок дороги так же не был освещён. Потеряв управление, легковушка также врезалась в попутный мопед Racer. «Нексия» в итоге вылетела в кювет.

Как гласит сообщение Госавтоинспекции, в результате трагического инцидента погиб 41-летний мужчина, управлявший скутером. Обстоятельства ДТП до конца предстоит установить правоохранителям.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии элитная иномарка устроила массовое ДТП с двумя погибшими.

Читайте также:
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницуАвтобус разбился в Уфе — что известно о пострадавшихВыпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Смерть#Белорецк#Туймазы#Татарстан#ГАИ#Курск#Курская область
Подпишитесь
«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Сегодня, 06:41
Грибники сгинули в Башкирии
Сегодня, 06:05
«Уфа» проиграла третий раз подряд
Сегодня, 04:27
Уфа утонула в густом тумане
Сегодня, 05:12
Ребёнок оказался в плену в Башкирии
Сегодня, 04:51
Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
Сегодня, 04:41