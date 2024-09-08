В Башкирии водитель собрал домино из мотоциклов

По данным ведомства, на трассе Стерлитамак — Фёдоровка «Равон Нексия» въехал в мотоблок «Целина», перевозивший сено. При этом садовое транспортное средство двигалось с отключенными фарами — сам участок дороги так же не был освещён. Потеряв управление, легковушка также врезалась в попутный мопед Racer. «Нексия» в итоге вылетела в кювет.