Благовещенск

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Ноябрь
Асфальт в Башкирии не приживается
17 ноября, 07:07
Где в Башкирии опаснее всего жить
9 ноября, 13:32
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
Октябрь
Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии
3 октября, 10:09
Сентябрь
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35
Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии
24 сентября, 05:45
Видео. В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника
20 сентября, 12:06
Отец 29 детей ушёл на СВО
17 сентября, 09:47
С мотоцикла на операционный стол отправился байкер из Башкирии
15 сентября, 17:29
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
2 сентября, 18:50
Август
Облаву на угонщика устроили автоинспекторы Башкирии
29 августа, 12:06
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа, 04:34
«Мы не боги и не можем решить всё»
16 августа, 07:23
Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии
7 августа, 10:00
Вандалы победили мэрию в Башкирии
Уличные хулиганы вынуждают местную власть использовать покрытие для теплиц вместо стёкол, сообщает и. о. главы администрации района Анна Карабанова.
5 августа, 06:18
Стыд и срам: женщина из Башкирии опозорилась на всю Россию
2 августа, 09:56
Июль
Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии
9 июля, 12:26
Вежливые воры появились в Башкирии
5 июля, 07:11
Май
Несчастный случай произошел на мясоперерабатывающем заводе в Башкирии
17 мая, 08:14

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