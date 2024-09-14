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Posted 14 сентября, 18:39

Published 14 сентября, 18:39

Modified 14 сентября, 18:41

Updated 14 сентября, 18:41

«Мать года» чуть не оставила ребёнка под колёсами автобуса в Уфе

«Мать года» чуть не оставила ребёнка под колёсами автобуса в Уфе

14 сентября 2024, 18:39
Фото: соцсети
Кадрами возмутительного инцидента делятся местные Telegram-каналы.

На записи с видеорегистратора видно, как девушка, сильно увлечённая чем-то происходящим на экране телефона переходит дорогу. В это время её ребёнок растерянно стоит за перекрёстком. В последний момент малыш решает добежать до матери — как раз в этот момент совершает поворот автобус большого класса, водитель которого сперва не замечает ребёнка.

К счастью, страшного удалось избежать — прохожий за мгновение успел поймать малыша. Девушка тем временем сама подоспела к ребёнку и поспешила увести его с места инцидента.

Видео: соцсети.

Ранее прокуратура Башкирии заинтересовалась матерью-садисткой из Башкирии, избившей своего ребёнка на детской площадке 1 сентября.

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