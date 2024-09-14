«Мать года» чуть не оставила ребёнка под колёсами автобуса в Уфе

На записи с видеорегистратора видно, как девушка, сильно увлечённая чем-то происходящим на экране телефона переходит дорогу. В это время её ребёнок растерянно стоит за перекрёстком. В последний момент малыш решает добежать до матери — как раз в этот момент совершает поворот автобус большого класса, водитель которого сперва не замечает ребёнка.