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Операция

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Ноябрь
Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии
7 ноября, 09:42
Октябрь
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе
17 октября, 08:15
Уфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг
15 октября, 08:27
«Болгарка» почти обезглавила мужчину в Башкирии
4 октября, 07:19
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября, 06:54
Сентябрь
Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей
30 сентября, 06:38
Уфимец трижды победил рак
26 сентября, 17:41
Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации
25 сентября, 12:59
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Врачи сделали грудь школьнику из Уфы
18 сентября, 06:35
С мотоцикла на операционный стол отправился байкер из Башкирии
15 сентября, 17:29
Башкирские врачи откачали из пациентки 8 литров крови
1 сентября, 17:59
Август
Дети получили пулевые ранения в Башкирии
27 августа, 10:30
Чудо: сибаец выжил с пробитой сонной артерией
23 августа, 08:18
В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке
22 августа, 13:43
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Уфимские врачи совершили чудо
20 августа, 13:29
Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии
16 августа, 08:54

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