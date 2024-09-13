Самолёт утонул в Башкирии

В ходе проверки также выяснилось, что самолёт не имеет судовой документации и сертификата лётной годности. Кроме того, пилот воздушного судна не уведомил о полёте соответствующие органы. На мужчину составили несколько протоколов — теперь ему предстоит выплатить штрафы на ₽33 000.