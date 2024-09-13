Самолёт утонул в Башкирии

Posted 13 сентября, 11:00
Published 13 сентября, 11:00
Modified 13 сентября, 11:08
Updated 13 сентября, 11:08
Происшествия случилось в августе 2024 года в акватории Павловского водохранилища в Башкирии. Речь идёт о гидросамолёте модели Mermaid RA-1023G. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, инцидент произошёл из-за отсутствия на крыльях специальных поплавков.
В ходе проверки также выяснилось, что самолёт не имеет судовой документации и сертификата лётной годности. Кроме того, пилот воздушного судна не уведомил о полёте соответствующие органы. На мужчину составили несколько протоколов — теперь ему предстоит выплатить штрафы на ₽33 000.
Ранее Mkset рассказывал о «проклятом» авиарейсе, выполняющем полёты в Уфу. На одном и том же направлении за неделю произошло сразу три инцидента — все происшествия были связаны с техническими неполадками в самолётах.