mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Павловское водохранилище

Выбрать дату
Сентябрь
Самолёт утонул в Башкирии
13 сентября, 11:00
Август
В Уфе провалилась дорога
23 августа, 16:55
Потоп в Башкирии — последние новости
2 августа, 16:23
Июль
Уфа выходит из берегов
На этот час в 9 муниципальных образованиях Башкортостана зафиксировано 17 ситуаций, связанных с подтоплением территорий в результате дождевого паводка, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
30 июля, 14:30
Сапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии
Молодые люди не рассчитали силы и начали тонуть, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
3 июля, 07:45
Май
Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах
29 мая, 07:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика