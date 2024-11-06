mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Авиация

Выбрать дату
Ноябрь
Самолет в Дубай экстренно посадили в Уфе
6 ноября, 12:10
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Уфимский самолет загорелся над Питером
6 ноября, 04:42
Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
4 ноября, 10:09
Октябрь
Самолёт сошел с ума над Уфой
23 октября, 15:33
Уфимский самолёт чуть не «расплющило»
22 октября, 18:48
Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов
21 октября, 05:11
Уфимский самолет сошел с ума в небе
13 октября, 15:43
Самолет полетел в Уфу с открытой дверью
8 октября, 13:02
Уфимский самолет сломался на взлёте
7 октября, 08:45
Сентябрь
Уфимский самолет подстерегли хулиганы
29 сентября, 09:13
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
Пилот объявил тревогу над Уфой
17 сентября, 11:58
Самолёт утонул в Башкирии
13 сентября, 11:00
Рейс Москва — Уфа оказался в огне из-за странного пассажира
10 сентября, 19:03
Август
Аэропорт Казани экстренно закрыли
28 августа, 06:07
На борту самолета «Уфа — Москва» произошло ЧП
26 августа, 08:16
Уфимский самолет почти разбился в Сочи
25 августа, 19:26
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Самолёт подал тревогу по пути в Уфу
16 августа, 11:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика