Проклятый авиарейс нашли в Башкирии

Известно, что все три рейса должны были выполняться на самолёте Sukhoi Superjet 100. Эксплуатантом при этом выступила авиакомпания «Азимут». Всего со 2 сентября с самолётами авиаперевозчика возникло как минимум семь случаев, связанных с техническими сложностями, если верить данным Telegram-канала.