Проклятый авиарейс нашли в Башкирии

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Так, в ночь на воскресенье, 8 сентября, вылету самолёта из Ставрополья помешал сломанный кондиционер. Спустя три часа другое воздушное судно на том же маршруте отменило рейс из-за проблем с запуском двигателя. Как сообщал ранее Mkset, 7 сентября рейс сорвался из-за «технической причины» без каких-либо уточнений.
Известно, что все три рейса должны были выполняться на самолёте Sukhoi Superjet 100. Эксплуатантом при этом выступила авиакомпания «Азимут». Всего со 2 сентября с самолётами авиаперевозчика возникло как минимум семь случаев, связанных с техническими сложностями, если верить данным Telegram-канала.