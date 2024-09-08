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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Проклятый авиарейс нашли в Башкирии

Проклятый авиарейс нашли в Башкирии

8 сентября 2024, 14:04
Фото: 1MI
На авиарейсе Минеральные воды — Уфа за неделю произошло три инцидента, следует из данных Telegram-канала Aviaincident.

Так, в ночь на воскресенье, 8 сентября, вылету самолёта из Ставрополья помешал сломанный кондиционер. Спустя три часа другое воздушное судно на том же маршруте отменило рейс из-за проблем с запуском двигателя. Как сообщал ранее Mkset, 7 сентября рейс сорвался из-за «технической причины» без каких-либо уточнений.

Известно, что все три рейса должны были выполняться на самолёте Sukhoi Superjet 100. Эксплуатантом при этом выступила авиакомпания «Азимут». Всего со 2 сентября с самолётами авиаперевозчика возникло как минимум семь случаев, связанных с техническими сложностями, если верить данным Telegram-канала.

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