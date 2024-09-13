Оторвавшееся колесо эпично разбило машину в Уфе

Инцидент произошёл днём пятницы, 12 сентября, в «Зелёной Роще» — на улице Бакалинской. Как видно на кадрах, сделанных на месте происшествия, покрышка с большой скоростью неслась по улице, в конце концов врезавшись в припаркованный кроссовер. Впрочем, на видео попал лишь один разбитый автомобиль. Очевидцы утверждают, что повреждённых транспортных средств было больше.