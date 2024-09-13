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Posted 13 сентября, 06:04

Published 13 сентября, 06:04

Modified 13 сентября, 06:06

Updated 13 сентября, 06:06

Оторвавшееся колесо эпично разбило машину в Уфе

Оторвавшееся колесо эпично разбило машину в Уфе

13 сентября 2024, 06:04
Фото: соцсети
В столице Башкирии у автомобиля на ходу отвалилось колесо, сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл днём пятницы, 12 сентября, в «Зелёной Роще» — на улице Бакалинской. Как видно на кадрах, сделанных на месте происшествия, покрышка с большой скоростью неслась по улице, в конце концов врезавшись в припаркованный кроссовер. Впрочем, на видео попал лишь один разбитый автомобиль. Очевидцы утверждают, что повреждённых транспортных средств было больше.

У самого оператора происходящее вызывает лишь смех. Впрочем, если бы на пути «безумной покрышки» оказались люди, было бы совсем не до веселья.

Видео: соцсети.

Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой водитель иномарки устроил жуткую аварию и погиб в ней.

Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе
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