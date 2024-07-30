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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В сошедшем с рельс поезде ехала девушка из Башкирии

В сошедшем с рельс поезде ехала девушка из Башкирии

30 июля 2024, 09:33
Фото: Анастасия Масалова / ТАСС
Пассажирка рассказала, что ей пришлось пережить.

Среди пассажиров поезда Казань — Адлер в момент крушения была девушка из Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mkset.

Напомним, инцидент случился 29 июля. Состав врезался в «КамАЗ» на железнодорожном переезде в Волгоградской области, после чего сошёл с рельс.

Сообщается, что студентка из Башкирии ехала в Адлер со своим отрядом на практику. Группа учащихся собиралась работать в отеле. Сама девушка избежала травм, сожалеет только о личных вещах, которые остались в обрушившемся вагоне. Забрать своё имущество у пассажиров пока не получается — людей не пускают к вагонам.

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