В сошедшем с рельс поезде ехала девушка из Башкирии

Сообщается, что студентка из Башкирии ехала в Адлер со своим отрядом на практику. Группа учащихся собиралась работать в отеле. Сама девушка избежала травм, сожалеет только о личных вещах, которые остались в обрушившемся вагоне. Забрать своё имущество у пассажиров пока не получается — людей не пускают к вагонам.