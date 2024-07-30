В сошедшем с рельс поезде ехала девушка из Башкирии

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Среди пассажиров поезда Казань — Адлер в момент крушения была девушка из Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mkset.
Напомним, инцидент случился 29 июля. Состав врезался в «КамАЗ» на железнодорожном переезде в Волгоградской области, после чего сошёл с рельс.
Сообщается, что студентка из Башкирии ехала в Адлер со своим отрядом на практику. Группа учащихся собиралась работать в отеле. Сама девушка избежала травм, сожалеет только о личных вещах, которые остались в обрушившемся вагоне. Забрать своё имущество у пассажиров пока не получается — людей не пускают к вагонам.