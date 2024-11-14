mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Самолёт

Выбрать дату
Ноябрь
Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом
14 ноября, 12:43
Октябрь
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
27 октября, 05:01
В Уфе отменили треть рейсов
25 октября, 17:47
Самолёт сошел с ума над Уфой
23 октября, 15:33
Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии
21 октября, 18:18
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Сентябрь
В самолёт Уфа — Ноябрьск экстренно вызвали полицию
14 сентября, 15:06
Из Уфы в Таиланд запускают прямые перелеты
13 сентября, 12:40
Самолёт утонул в Башкирии
13 сентября, 11:00
Проклятый авиарейс нашли в Башкирии
8 сентября, 14:04
Пилот подал сигнал бедствия над Уфой
7 сентября, 13:27
Август
Самолёт подал тревогу по пути в Уфу
16 августа, 11:25
Лиса мешала сесть самолёту из Уфы
11 августа, 10:38
Июль
Полёт в Уфу стал испытанием
26 июля, 04:47
Июнь
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня, 04:37
Апрель
Правила провоза багажа в самолете в 2024 году: нормы и ограничения
26 апреля, 14:46
Цены на авиабилеты в экономклассе в России выросли на 25% за год — в чём причина?
26 апреля, 11:20
В посадке отказано: почему россиян не допускают на борт турецких авиакомпаний
22 апреля, 17:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика