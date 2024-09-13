КамАЗ задавил старушку в Уфе

Posted 13 сентября, 08:34
Published 13 сентября, 08:34
Modified 13 сентября, 08:36
Updated 13 сентября, 08:36
Так, в уфимском Забелье — возле дома по Ахметова, 297 — под колёса «КамАЗа» попала 78-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемой «зебре». Бабушка выжила, однако получила тяжёлые травмы — на карете скорой её увезли в больницу. Оба участника ДТП утверждают, что двигались на «зелёный». Выяснить обстоятельства аварии предстоит правоохранительным органам.
Ещё одна авария случилась на проспекте Октября — молодой водитель на Volkswagen Passat сбил годовалого мальчика, шедшего по дороге с бабушкой. В больнице врачи осмотрели ребёнка и оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. По обоим фактам ведутся разбирательства.