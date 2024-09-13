КамАЗ задавил старушку в Уфе

Так, в уфимском Забелье — возле дома по Ахметова, 297 — под колёса «КамАЗа» попала 78-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу по регулируемой «зебре». Бабушка выжила, однако получила тяжёлые травмы — на карете скорой её увезли в больницу. Оба участника ДТП утверждают, что двигались на «зелёный». Выяснить обстоятельства аварии предстоит правоохранительным органам.