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Крушение

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Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии
21 октября, 18:18
Самолёт утонул в Башкирии
13 сентября, 11:00
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Пассажирка рейса «Казань — Адлер» рассказала в соцсетях то, что ей пришлось пережить под Волгоградом, и как сейчас обстоят дела.
30 июля, 09:33
Крушение вертолета в Башкирии пересмотрели
Пилоту летательного средства, при падении которого погибли двое человек, изменили приговор — сообщает РБК Уфа.
18 июля, 14:27
Частный самолет разбился у кемпинга
Крушение воздушного судна в поле у палаточного лагеря унесло жизнь трех человек, сообщают Telegram-каналы.
10 июля, 08:14
2023
Погибли 200 человек: 38 лет со дня авиакатастрофы Ту-154 Карши-Уфа-Ленинград
11 июля 2023, 08:56
2019
Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево
Ранее сообщалось о 41 жертве.
6 мая 2019, 04:56
2018
Среди погибших в самолете в Подмосковье оказались два уроженца Башкирии
12 февраля 2018, 07:22
Новая трагедия в небе: в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет
В ходе поисковой операции МЧС подтвердило факт крушения воздушного судна.
11 февраля 2018, 13:15
2017
В Башкирии при крушении вертолета погибли три человека
В Белорецком районе Башкирии около села Инзер сегодня разбился вертолет Robinson, осуществлявший мониторинг лесопожарной обстановки. Три человека, находившиеся на борту, погибли.
4 мая 2017, 14:27

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