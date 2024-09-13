Купить диплом в Башкирии — ₽65 000

Posted 13 сентября, 06:59
Published 13 сентября, 06:59
Modified 13 сентября, 07:02
Updated 13 сентября, 07:02
Суд в Ишимбае озвучил приговор уфимке за коррупционное посредничество. Эпизод, за который женщине инкриминировали статью, произошёл ещё летом 2019 года. Знакомая через подсудимую «купила» диплом колледжа, чтобы её сын получил возможность поступить на основании документа в вуз.
Такие услуги оценили в ₽65 тысяч. Эти деньги женщина передала одному из сотрудников ссуза, сделка в итоге состоялась.
Так или иначе, сведения о случившемся в итоге дошли до правоохранителей. Свою вину женщина признала, ей назначили 2,5 года условно с трёхлетним испытательным сроком. В то же время продолжается расследование дела против члена персонала колледжа и взяткодателя.