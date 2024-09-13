Купить диплом в Башкирии — ₽65 000

Так или иначе, сведения о случившемся в итоге дошли до правоохранителей. Свою вину женщина признала, ей назначили 2,5 года условно с трёхлетним испытательным сроком. В то же время продолжается расследование дела против члена персонала колледжа и взяткодателя.