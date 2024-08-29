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В Уфе арестовали главного инспектора по маломерным судам

В Уфе арестовали главного инспектора по маломерным судам

29 августа 2024, 17:00
Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ
Высокопоставленного сотрудника МЧС по Башкирии заподозрили во взяточничестве и превышением полномочий, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

Суд в Уфе избрал меру пресечения начальнику ГИМС МЧС по Башкирии Андрею Кузнецову. Как утверждает следствие, в 2023 году руководитель продал гражданину права на управление гидроциклом — за деньги Кузнецов записал в базу данных информацию о якобы успешном прохождении взяткодателем аттестации.

Подсудимому на время следствия назначили месяц домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать как минимум до 26 октября, после чего суд проведёт повторное заседание. В законную силу решение судьи пока не вступило, у сторон есть время на обжалование постановления.

Видео: Объединённая пресс-служба судов РБ
В Уфе задержали главного инспектора по маломерным судам
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Ранее Mkset публиковал кадры задержания сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций.

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