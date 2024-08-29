В Уфе арестовали главного инспектора по маломерным судам

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Суд в Уфе избрал меру пресечения начальнику ГИМС МЧС по Башкирии Андрею Кузнецову. Как утверждает следствие, в 2023 году руководитель продал гражданину права на управление гидроциклом — за деньги Кузнецов записал в базу данных информацию о якобы успешном прохождении взяткодателем аттестации.
Подсудимому на время следствия назначили месяц домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать как минимум до 26 октября, после чего суд проведёт повторное заседание. В законную силу решение судьи пока не вступило, у сторон есть время на обжалование постановления.