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Студентка заплатила за диплом ₽170 000

Студентка заплатила за диплом ₽170 000

26 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Девушка из Белорецка решила пойти по пути наименьшего сопротивления и решить вопрос деньгами, сообщает прокуратура РБ

Как сообщается из дела Белорецкого межрайонного суда, в январе 2021 года студентка обратилась к преподавателю университета с предложением «сделать» за нее выпускную квалификационную работу и положительный отзыв, не проверяя ее знания. Взамен она предложила «отблагодарить» преподавателя ₽20 000 за диплом.

Сделка состоялась, но, как это часто бывает, всё закончилось печально для студентки. Девушка была признана виновной в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ) и осуждена на штраф в ₽150 000.

Уголовное дело в отношении преподавателя, которому студентка предложила взятку, сейчас находится на рассмотрении в суде. Как будут развиваться события в его отношении, пока неизвестно.

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