Студентка заплатила за диплом ₽170 000

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Как сообщается из дела Белорецкого межрайонного суда, в январе 2021 года студентка обратилась к преподавателю университета с предложением «сделать» за нее выпускную квалификационную работу и положительный отзыв, не проверяя ее знания. Взамен она предложила «отблагодарить» преподавателя ₽20 000 за диплом.
Сделка состоялась, но, как это часто бывает, всё закончилось печально для студентки. Девушка была признана виновной в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ) и осуждена на штраф в ₽150 000.
Уголовное дело в отношении преподавателя, которому студентка предложила взятку, сейчас находится на рассмотрении в суде. Как будут развиваться события в его отношении, пока неизвестно.