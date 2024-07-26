Студентка заплатила за диплом ₽170 000

Как сообщается из дела Белорецкого межрайонного суда, в январе 2021 года студентка обратилась к преподавателю университета с предложением «сделать» за нее выпускную квалификационную работу и положительный отзыв, не проверяя ее знания. Взамен она предложила «отблагодарить» преподавателя ₽20 000 за диплом.