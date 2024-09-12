В Уфе на путях вспыхнул трамвай

Posted 12 сентября, 14:41
Published 12 сентября, 14:41
Modified 12 сентября, 14:43
Updated 12 сентября, 14:43
По словам свидетеля инцидента, случилось происшествие на улице Сун-Ят-Сена. Как видно на кадрах, посреди путей на «аварийках» встали два вагона.
Машинист, как только заметил дым, совершил торможение и открыл двери, дав пассажирам выйти. Судя по всему, при инциденте никто не пострадал. Очевидцы жалуются на разящий на всю улицу «запах горелого пластика».
На момент публикации официальные ведомства происшествие не комментируют. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Республике Башкортостан.
В начале сентября, как сообщал Mkset, другой трамвай загорелся в районе «Гастелло». Происшествие также попало на камеру очевидца.