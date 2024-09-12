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Posted 12 сентября, 14:41

Published 12 сентября, 14:41

Modified 12 сентября, 14:43

Updated 12 сентября, 14:43

В Уфе на путях вспыхнул трамвай

В Уфе на путях вспыхнул трамвай

12 сентября 2024, 14:41
Фото: mkset.ru
Вагон системы городского ж/д транспорта задымился посреди дороги в столице Башкирии — об этом Mkset сообщил очевидец.

По словам свидетеля инцидента, случилось происшествие на улице Сун-Ят-Сена. Как видно на кадрах, посреди путей на «аварийках» встали два вагона.

Машинист, как только заметил дым, совершил торможение и открыл двери, дав пассажирам выйти. Судя по всему, при инциденте никто не пострадал. Очевидцы жалуются на разящий на всю улицу «запах горелого пластика».

На момент публикации официальные ведомства происшествие не комментируют. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Республике Башкортостан.

Фото: mkset.ru.
В Уфе задымился трамвай
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В начале сентября, как сообщал Mkset, другой трамвай загорелся в районе «Гастелло». Происшествие также попало на камеру очевидца.

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