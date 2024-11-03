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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
27 октября, 05:01
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Уфимцы не оценили подарок властей
17 октября, 09:01
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
15 октября, 10:35
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Уфимский самолет сошел с ума в небе
13 октября, 15:43
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей
3 октября, 05:36
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Сентябрь
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
В Уфе проходят сплошные проверки автобусов
26 сентября, 05:15
Уфимский автобус не впихнул невпихуемое
25 сентября, 05:53
Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000
24 сентября, 03:10
Подозрительный самолет не пускают в Уфу
19 сентября, 10:03
В Уфе на путях вспыхнул трамвай
12 сентября, 14:41

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