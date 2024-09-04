В Уфе задымился трамвай

В Уфе задымился вагон трамвая. По словам очевидцев, случился инцидент на остановке «Стадион им. Гастелло». Как видно на кадрах, дым поднимается со дна транспортного средства, вокруг места предполагаемого возгорания собралась группа людей, в руках одного из которых можно заметить огнетушитель. Пассажиров в вагоне в этот момент не видно.