mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

В Уфе задымился трамвай

В Уфе задымился трамвай

4 сентября 2024, 15:40
Фото: соцсети
Кадры случившегося публикуют очевидцы.

В Уфе задымился вагон трамвая. По словам очевидцев, случился инцидент на остановке «Стадион им. Гастелло». Как видно на кадрах, дым поднимается со дна транспортного средства, вокруг места предполагаемого возгорания собралась группа людей, в руках одного из которых можно заметить огнетушитель. Пассажиров в вагоне в этот момент не видно.

В МЧС по Республике Башкортостан подтвердить инцидент не смогли. Как сообщили Mkset в пресс-службе ведомства, спасателей на место происшествия никто не вызывал.

Видео: соцсети

Ранее в Ростовской области загорелся пассажирский поезд, выполнявший рейс из Новороссийска в Уфу.

Уфимский поезд загорелся на юге России
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус с людьми сгорел в БашкирииВ Уфе автобус загорелся на ходуМассовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах
#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Трамвай
Подпишитесь
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
Сегодня, 12:57
Купить права в Башкирии — ₽210000
Сегодня, 12:08
Видео. Уфимский политик устроил дебош в самолете
Сегодня, 11:04
«Туз» из полиции крышевал казино в Уфе
Сегодня, 11:01
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
Сегодня, 08:45
Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума
Сегодня, 10:28