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Трамвай

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2024
Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе
9 декабря, 18:19
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Подарок Собянина не прижился в Уфе
6 ноября, 15:16
Видео. Подарок Собянина прибыл в Уфу
10 октября, 05:15
Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии
23 сентября, 14:13
В Уфе на путях вспыхнул трамвай
12 сентября, 14:41
Видео. В Уфе задымился трамвай
4 сентября, 15:40
Видео. В Уфе трамвай поехал не по рельсам
29 августа, 09:22
В Уфе запустят поэтический шоу-трамвай
26 августа, 07:46
Мэр Уфы вышел в ночной рейс
22 августа, 19:43
Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поблагодарил своего столичного коллегу за списанный в Москве транспорт, сообщил он в Telegram-канале.
29 июля, 09:12
Собянин сделал подарок мэру Уфы
В ночь на 25 июля в Уфу прибыл первый трамвай модели 71-414 из Москвы, который был передан городу безвозмездно, сообщает Минтранс РБ.
25 июля, 06:42
Трамвай сошел с рельсов в Уфе: на место происшествия направлены аварийные службы
10 июня, 15:04
Трамвай сошел с рельсов в Уфе
Новый инцидент с электротранспортом произошел в уфимской Черниковке, сообщают пользователи соцсетей.
10 июня, 14:32
Автоледи, заблокировавшую трамвайные пути в Уфе, нашли и оштрафовали
31 мая, 14:10
Автохам блокировал трамваи в Уфе
31 мая, 12:26
В Уфе хотят еще повысить цены на проезд
31 мая, 10:16
Экс-гендиректор «Мовисты», сотрудничавший с правительством РБ, останется в СИЗО
17 апреля, 05:47
Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе
Сегодня вечером, 27 февраля, в Уфе автобус заехал на трамвайные пути. Из-за этого появились затруднения в движении. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».
27 февраля, 14:09
2023
В Уфе собираются пустить трамвай по улице Ленина
Об этом сообщает телеканал UTV.
17 ноября 2023, 12:58

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