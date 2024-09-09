Погода удивит Башкирию капризами

Погода в Башкирии и Уфе во вторник, 10 сентября, не порадует значительными изменениями: температура останется почти на прежнем уровне — от +9 до +24 °C. Прогноз снова обещает переменную облачность и ясную погоду без дождя. На улице будет лёгкий ветер. На среду, 11 сентября, синоптики предсказывают небольшое потепление: температура поднимется до +23 °C. Ветер немного усиливается до 3 м/с, но также не принесёт никаких осадков.