Погода удивит Башкирию капризами

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Погода в Башкирии в понедельник, 9 сентября, начнётся с умеренно тёплого воздуха: температуры будут колебаться от +9 до +25 °C. Переменная облачность и отсутствие осадков создадут комфортные условия для прогулок на свежем воздухе. Ветер будет слабым — всего 1 м/с.
Погода в Башкирии и Уфе во вторник, 10 сентября, не порадует значительными изменениями: температура останется почти на прежнем уровне — от +9 до +24 °C. Прогноз снова обещает переменную облачность и ясную погоду без дождя. На улице будет лёгкий ветер. На среду, 11 сентября, синоптики предсказывают небольшое потепление: температура поднимется до +23 °C. Ветер немного усиливается до 3 м/с, но также не принесёт никаких осадков.
Четверг, 12 сентября, станет продолжением этой тёплой тенденции с температурой воздуха в диапазоне +15…+23 °C и ветром около 2,5 м/с. Так же ожидается переменная облачность. Однако пятница, 13 сентября, может стать день сюрпризов: температура немного снизится до +21 °C при ясной погоде и слабом ветре в 2 м/с.
Но уже в субботу, 14 сентября, Башкирия столкнётся с капризами погоды: ожидаются облака и дождь на протяжении всего дня при температуре ночью до +14, днем до +22 °C. Ветер останется спокойным — около 2 м/с. К счастью, воскресенье вернёт нас к ясной погоде с температурой ночью до +14, а днем до +22 °C и легким ветерком в 2 м/с.