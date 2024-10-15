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Машина

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Октябрь
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября, 07:49
Первые жертвы первого снега появились в Башкирии
11 октября, 13:49
Видео. Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии
10 октября, 04:36
Сентябрь
Подруга подкинула проблем и лишила иномарки
30 сентября, 03:19
Акция «Рахмат» продлена в Башкирии
9 сентября, 07:15
Август
Обгоревшая курсантка из Башкирии заинтересовала Бастрыкина
13 августа, 09:30
Июнь
Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии
Пожилой мужчина покалечился, выбираясь из горящей машины, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
29 июня, 09:14

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