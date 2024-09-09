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Уфимский судья стрелял во дворе из-за хулиганов

Судья объяснил свой выстрел в Уфе

9 сентября 2024, 06:02
Фото: 1MI

Уфимский судья стрелял во дворе из-за хулиганов

В микрорайоне «Кузнецовский Затон» в Уфе произошла драка с пальбой из пистолета: что на самом деле произошло, сообщает в понедельник, 9 сентября, судья Верховного суда изданию «Mkset».

Напомним, 1 сентября 2024 года, в микрорайоне «Кузнецовский Затон» разразилась настоящая драма, когда один из жителей оказался примотанным к фонарному столбу. Одна версия гласила, что это следствие дружеской пьянки, другая — что мужчина лишь хотел собрать цветы для букета на школьную линейку. Однако обе истории завершаются одним и тем же моментом — выстрелом в воздух.

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Как стало известно изданию «Mkset», мужчину с травматическим пистолетом на видео зовут Азамат Каримов — он судья Верховного суда Республики. Служитель Фемиды пояснил свою позицию: применив оружие, он стремился остановить драку между несколькими участниками конфликта.

По словам Каримова, когда он возвращался домой, неподалеку от него разгорелась потасовка, и один из нападавших держал в руках отвертку. Судья принял решение взять зарегистрированный травматический пистолет из сейфа и вмешаться в ситуацию.

— Я неоднократно требовал прекратить драку. Когда мои слова не возымели действия, я был вынужден сделать предупредительный выстрел, — рассказал судья.

Необходимо отметить, что после инцидента Каримов незамедлительно уведомил правоохранительные органы о применении своего оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии». Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств данного случая.

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