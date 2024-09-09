Судья объяснил свой выстрел в Уфе

Напомним, 1 сентября 2024 года, в микрорайоне «Кузнецовский Затон» разразилась настоящая драма, когда один из жителей оказался примотанным к фонарному столбу. Одна версия гласила, что это следствие дружеской пьянки, другая — что мужчина лишь хотел собрать цветы для букета на школьную линейку. Однако обе истории завершаются одним и тем же моментом — выстрелом в воздух.