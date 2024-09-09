Судья объяснил свой выстрел в Уфе

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Напомним, 1 сентября 2024 года, в микрорайоне «Кузнецовский Затон» разразилась настоящая драма, когда один из жителей оказался примотанным к фонарному столбу. Одна версия гласила, что это следствие дружеской пьянки, другая — что мужчина лишь хотел собрать цветы для букета на школьную линейку. Однако обе истории завершаются одним и тем же моментом — выстрелом в воздух.
Как стало известно изданию «Mkset», мужчину с травматическим пистолетом на видео зовут Азамат Каримов — он судья Верховного суда Республики. Служитель Фемиды пояснил свою позицию: применив оружие, он стремился остановить драку между несколькими участниками конфликта.
По словам Каримова, когда он возвращался домой, неподалеку от него разгорелась потасовка, и один из нападавших держал в руках отвертку. Судья принял решение взять зарегистрированный травматический пистолет из сейфа и вмешаться в ситуацию.
— Я неоднократно требовал прекратить драку. Когда мои слова не возымели действия, я был вынужден сделать предупредительный выстрел, — рассказал судья.
Необходимо отметить, что после инцидента Каримов незамедлительно уведомил правоохранительные органы о применении своего оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии». Сейчас проводится проверка для выяснения всех обстоятельств данного случая.