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Лотерея

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2024
Таксист из Башкирии сорвал джекпот в ₽1 млн
11 декабря, 04:46
Житель Башкирии выиграл ₽3 000 000
1 октября, 10:17
Акция «Рахмат» продлена в Башкирии
9 сентября, 07:15
Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию
25 августа, 19:07
Бизнесмену из Башкирии мама подарила ₽1 млн
Часть подарка мужчина инвестирует в дело, а часть — оставит в заграничном путешествии, сообщает организатор лотереи «Столото».
22 июля, 07:17
Женщина тайно выиграла ₽1 млн в лотерее из магазина
16 июля, 10:35
Житель Башкирии выиграл ₽24 млн
6 июня, 12:55
Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии
5 июня, 10:53
Житель Башкирии стал миллионером
18 апреля, 09:23
Пенсионер из Башкирии рассказал, как стал миллионером
Известно, куда мужчина планирует направить деньги.
21 марта, 11:12
Новоиспеченного миллионера разыскивают в Башкирии
В случае, если победитель так и не объявится, денежные средства переведут в федеральный бюджет РФ, сообщает пресс-служба оператора «Национальная лотерея».
11 марта, 10:26
Уроженец Башкирии стал миллионером
Уроженец Башкирии стал обладателем приза в 1,2 млн рублей. Он выиграл в лотерею. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
8 февраля, 14:53
2023
Житель Башкирии выиграл в лотерее около 4 миллионов рублей, не угадав ни одного числа
Супер приз был разыгран вчера, 17 сентября, в лотерее «Забава от Русского лото».
18 сентября 2023, 13:23

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