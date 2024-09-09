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ЦИК огласил результаты выборов главы Республики Башкортостан

ЦИК огласил результаты выборов главы Республики Башкортостан

9 сентября 2024, 04:23
Фото: 1MI
По предварительным итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), стали известны результаты выборов главы Республики Башкортостан, сообщает в понедельник, 9 сентября, ЦИК России.
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Выборы

Радий Хабиров, действующий глава региона, по предварительным итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрал 80,21% голосов. Важно отметить, что на прошедших выборах в сентябре 2019 года он также одержал победу с результатом 82,02%.

Интересно наблюдать за распределением голосов среди остальных участников выборов. Артур Шайнуров от КПРФ получил 6,95%, Иван Сухарев от ЛДПР — 4,98%. Не остались без внимания и другие кандидаты: Владимир Нагорный от СРЗП заработал 4,26%, а Ильшат Тимерьянов от партии «Новые люди» — 2,6%.

Явка избирателей составила 69,18%, что является достаточно высоким показателем среди других регионов. По словам заместителя председателя Центризбиркома Марата Гадилова, на момент завершения голосования проголосовали более двух миллионов человек.

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