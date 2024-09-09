ЦИК огласил результаты выборов главы Республики Башкортостан

Интересно наблюдать за распределением голосов среди остальных участников выборов. Артур Шайнуров от КПРФ получил 6,95%, Иван Сухарев от ЛДПР — 4,98%. Не остались без внимания и другие кандидаты: Владимир Нагорный от СРЗП заработал 4,26%, а Ильшат Тимерьянов от партии «Новые люди» — 2,6%.