ЦИК огласил результаты выборов главы Республики Башкортостан

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Радий Хабиров, действующий глава региона, по предварительным итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрал 80,21% голосов. Важно отметить, что на прошедших выборах в сентябре 2019 года он также одержал победу с результатом 82,02%.
Интересно наблюдать за распределением голосов среди остальных участников выборов. Артур Шайнуров от КПРФ получил 6,95%, Иван Сухарев от ЛДПР — 4,98%. Не остались без внимания и другие кандидаты: Владимир Нагорный от СРЗП заработал 4,26%, а Ильшат Тимерьянов от партии «Новые люди» — 2,6%.
Явка избирателей составила 69,18%, что является достаточно высоким показателем среди других регионов. По словам заместителя председателя Центризбиркома Марата Гадилова, на момент завершения голосования проголосовали более двух миллионов человек.