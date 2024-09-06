Башкирии ищут нового топ-менеджера

Согласно условиям конкурса, который проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан, документы будут приниматься с 6 сентября по 7 октября 2024 года. За этот период амбициозные кандидаты смогут представить свои идеи и планы по развитию «Агидели». Интересно отметить, что учредителем предприятия является Минземимущество Башкирии.