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Дамир Мустафин

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Сентябрь
Мастодонт политики простился с Башкирией
26 сентября, 09:02
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября, 06:41
Уфимкам хотят раздавать по ₽300000
4 сентября, 08:45
Август
Чиновник негодует из-за беспредела в Башкирии
23 августа, 16:25
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Погода в Башкирии еще пригреет
12 августа, 16:15

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