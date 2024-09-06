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Суд закрыл кафе в Башкирии

Скандал в общепите: кафе закрыли из-за нелегала

6 сентября 2024, 02:33

Суд закрыл кафе в Башкирии

Служители Фемиды в этой ситуации не стали ограничиваться внушительным штрафом и опечатали заведение с сомнительным персоналом, указано в Стерлитамакского городского суда.

Бизнес-леди из Стерлитамака придется терпеть убытки из-за устройства на работу мигранта. не имевшего никаких прав трудиться у неё в Башкирии. Серьезность нарушения, которое допустила предпринимательница из Стерлитамака состоит в том, что она позволила случайному человеку работать в сфере общепита. Если у нелегала нет прав на работу в России, то что уже спрашивать о состоянии его здоровья и наличии медицинской книжки.

Нарушение обнаружили в августе 2024 года во время полицейской проверки исполнения миграционного законодательства. Стражи закона заглянули и в кафе «Чайхана № 1». За кассой в должности кассира-продавца люди в погонах увидели иностранца, гражданина одной из стран СНГ. Попросили документы на работу в сфере общепита. Таких не нашлось. На мигранта составили протокол. Ответить перед законом пришлось и его начальнице, на которую оформлено кафе. Материалы в отношении неё передали в городской суд Стерлитамака.

Судебное заседание бизнес-леди не посетила. Суд вынес строгое наказание. Если обычно за подобные нарушение налагают штраф, то в этом случае вердикт был суров — закрыть кафе полностью на 14 суток. Постановление привели в исполнение немедленно.

Бизнес Башкирии обесценивается
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