Скандал в общепите: кафе закрыли из-за нелегала

Бизнес-леди из Стерлитамака придется терпеть убытки из-за устройства на работу мигранта. не имевшего никаких прав трудиться у неё в Башкирии. Серьезность нарушения, которое допустила предпринимательница из Стерлитамака состоит в том, что она позволила случайному человеку работать в сфере общепита. Если у нелегала нет прав на работу в России, то что уже спрашивать о состоянии его здоровья и наличии медицинской книжки.



Нарушение обнаружили в августе 2024 года во время полицейской проверки исполнения миграционного законодательства. Стражи закона заглянули и в кафе «Чайхана № 1». За кассой в должности кассира-продавца люди в погонах увидели иностранца, гражданина одной из стран СНГ. Попросили документы на работу в сфере общепита. Таких не нашлось. На мигранта составили протокол. Ответить перед законом пришлось и его начальнице, на которую оформлено кафе. Материалы в отношении неё передали в городской суд Стерлитамака.



Судебное заседание бизнес-леди не посетила. Суд вынес строгое наказание. Если обычно за подобные нарушение налагают штраф, то в этом случае вердикт был суров — закрыть кафе полностью на 14 суток. Постановление привели в исполнение немедленно.