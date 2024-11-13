Администрация

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Ноябрь
Кыстыбургеры выгоняют из Уфы
13 ноября, 06:27
Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии
4 ноября, 07:48
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Октябрь
В Уфе ожидают шквальный ветер
30 октября, 14:27
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня
25 октября, 07:50
Эффектная женщина стала мэром в Башкирии
24 октября, 09:54
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Новый мэр появился в Башкирии
21 октября, 06:31
В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных
19 октября, 06:54
В Уфе ради Путина перекрыли улицу
11 октября, 06:07
Уфимскому фонтану написали стихи
11 октября, 05:14
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Нефтекамск надо довести до ума
8 октября, 12:22
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Как теперь ездить по Затонскому мосту
7 октября, 17:34
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
30 сентября, 19:49

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