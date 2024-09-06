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Короля маршруток наказали в Уфе

Короля маршруток наказали в Уфе

6 сентября 2024, 06:38
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Водитель автобуса в Уфе решил обойти пробку по встречной полосе, сообщает в пятницу, 6 сентября, Госавтоинспекция Башкирии.

Видеоролик, ставший объектом мониторинга, показал, как автобус №163, следовавший по маршруту «д.Шипово — Северный автовокзал», стремительно двигается навстречу потоку машин. На момент нарушения в салоне находились 15 пассажиров — все они стали свидетелями этого рискованного маневра. Ситуация могла закончиться трагически, если бы кто-то из водителей не успел отреагировать на внезапное появление автобуса на встречной полосе.

Сотрудники Госавтоинспекции городского Полка ДПС оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний уфимец. После проведения всех необходимых проверок его привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда».

Мужчина должен выплатить штраф в размере 5 000 рублей или его лишат права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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Видео: Госавтоинспекция Башкирии
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