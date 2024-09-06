Короля маршруток наказали в Уфе

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:41
Видеоролик, ставший объектом мониторинга, показал, как автобус №163, следовавший по маршруту «д.Шипово — Северный автовокзал», стремительно двигается навстречу потоку машин. На момент нарушения в салоне находились 15 пассажиров — все они стали свидетелями этого рискованного маневра. Ситуация могла закончиться трагически, если бы кто-то из водителей не успел отреагировать на внезапное появление автобуса на встречной полосе.
Сотрудники Госавтоинспекции городского Полка ДПС оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний уфимец. После проведения всех необходимых проверок его привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда».
Мужчина должен выплатить штраф в размере 5 000 рублей или его лишат права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.