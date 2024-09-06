Короля маршруток наказали в Уфе

Видеоролик, ставший объектом мониторинга, показал, как автобус №163, следовавший по маршруту «д.Шипово — Северный автовокзал», стремительно двигается навстречу потоку машин. На момент нарушения в салоне находились 15 пассажиров — все они стали свидетелями этого рискованного маневра. Ситуация могла закончиться трагически, если бы кто-то из водителей не успел отреагировать на внезапное появление автобуса на встречной полосе.